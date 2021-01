Al-Attiyah vence penúltima etapa dos carros no Dakar e Peterhansel segue líder

O Rally Dakar, em sua segunda edição da história na Arábia Saudita, teve nesta quinta-feira a sua 11.ª e penúltima etapa entre as cidades de Al-Ula e Yanbu, com 464 km cronometrados de um total de 598 km. Na categoria carros, o francês Stéphane Peterhansel ficou muito perto do título ao terminar o dia na segunda colocação e manter uma vantagem confortável para o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah, que venceu a especial.

Al-Attiyah venceu nesta quinta-feira com o tempo de 4h34min24s e Peterhansel passou em segundo lugar com apenas 1min56s de desvantagem para o rival. Assim, segue tranquilo na liderança da classificação geral com 15min05s de frente para o rival.

Atual campeão do Rally Dakar, o espanhol Carlos Sainz terminou a etapa na terceira colocação e só um milagre o fará conquistar mais um título, pois tem 1h04min14s de prejuízo para Peterhansel.

Entre os brasileiros, a dupla Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan terminou na 25.ª posição nesta quinta-feira e ocupa o 27.º posto no geral. Guiga Spinelli e Youssef Haddad fecharam o dia em 27.º lugar e estão em 17.º no agregado de tempos.

Nesta sexta-feira, os pilotos disputam a 12.ª e última etapa do rali, saindo de Yanbu para Jeddah, com 225 km de trecho cronometrado e 227 km de deslocamentos, totalizando 452 km de especial.

Nas motos, o britânico Sam Sunderland venceu pela primeira vez nesta edição do Rally Dakar. O piloto da KTM completou o percurso em 4h35min12s, 2min40s à frente do chileno Pablo Quintanilla, vice-campeão em 2020. O argentino Kevin Benavides, líder na classificação geral, ficou com o terceiro lugar, cedendo mais de 6 minutos a Sunderland.

Apesar do desempenho ruim nesta quinta-feira, Benavides vai para a última especial com 4min12s de vantagem para Sunderland. Nos UTVs, o Brasil não foi bem nesta quinta-feira com Gustavo Gugelmin, que faz parceria com o americano Austin Jones. Os dois cruzaram a linha de chegada em sexto lugar e agora ocupam a segunda colocação na classificação geral. Já Reinaldo Varela e Maykel Justo terminaram a etapa na oitava posição e estão no quinto posto na competição.