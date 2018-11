Alemã que sofreu acidente na F-3 tem 'panorama positivo' após longa cirurgia

A alemã Sophia Flörsch, que chocou o mundo com as imagens de seu gravíssimo acidente em uma etapa da Fórmula 3 no fim de semana, passa bem após uma longa cirurgia de nove horas. A informação foi divulgada pela equipe da piloto, a Van Amersfoort Racing, nesta terça-feira.

"A Sophia saiu de sua cirurgia ontem. Um time de especialistas precisou de nove horas para reparar sua vértebra fraturada e remover um fragmento de osso, que estava colocado perigosamente próximo à coluna espinhal", anunciou a equipe em comunicado oficial.

Ainda de acordo com a Van Amersfoort Racing, é cedo para determinar como se dará a recuperação de Flörsch, mas a perspectiva é positiva. "O monitoramento do nervo mostra que suas funções nervosas vitais estão reagindo bem, portanto, os sinais iniciais dão um panorama positivo diante da recuperação."

No último domingo, a piloto de apenas 17 anos sofreu um acidente estarrecedor durante a etapa de Macau da Fórmula 3. Na quarta volta, ela chocou-se com o carro de Sho Tsuboi, perdeu o controle, viu seu veículo alçar voo e ultrapassar o alambrado do circuito, parando apenas quando bateu em uma cabine na qual estavam profissionais da imprensa.

Flörsch sofreu fratura na coluna vertebral, mas, de acordo com as informações divulgadas momentos após o acidente, estava bem e consciente. O acidente também deixou o piloto Sho Tsuboi ferido, e ele precisou ser encaminhado ao hospital, assim como um fiscal e dois fotógrafos, que também foram internados.