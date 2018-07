Alex Barros largará em quinto em retorno à motovelocidade pela Superbike Brasil

O piloto Alexandre Barros fará sua reestreia oficial no motociclismo largando da quinta colocação. Aos 46 anos, ele decidiu retornar às pistas para disputar a temporada 2017 da Superbike Brasil, e na disputa do treino classificatório para a primeira etapa do ano na categoria, fez o quinto melhor tempo dentre dez pilotos que foram para a pista no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Alex estava afastado do motociclismo desde 2007, quando disputou seu último campeonato na MotoGP. No final do ano passado, no entanto, ele participou da última prova da Superbike como convidado, e terminou na segunda colocação. Ele agora irá disputar toda esta temporada da categoria.

Com o bom desempenho, ele decidiu retomar a carreira e dividirá a equipe Alex Barros Racing com o argentino Diego Perluigi, que conseguiu o sétimo tempo no treino classificatório deste sábado.

A pole position foi conquistada por Eric Granado, que andou com a moto de 1000cc na chuva pela primeira vez na carreira. O segundo foi José Luiz Cachorrão, companheiro de Granado na equipe Honda. Atual bicampeão, Diego Faustino ficou em quarto, atrás de Marco Solorza.

A programação da Superbike neste domingo está marcada para começar às 9h30, com oito categorias em disputa. A 1000cc, de Alex Barros, terá largada às 12h05.