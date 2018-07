Alex Barros volta às pistas dez anos após sua última temporada na MotoGP

Maior piloto brasileiro de motovelocidade de todos os tempos, Alexandre Barros voltará às pistas para a primeira etapa do campeonato nacional de Superbike, que será realizado neste domingo, 23, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Aposentado desde 2007, quando fez sua última temporada na MotoGP, o piloto decidiu voltar a correr depois de participar da última rodada da Superbike no final do ano passado, quando ultrapassou a linha de chegada na segunda colocação. Nos últimos meses, voltou a treinar em busca de se preparar fisicamente para uma temporada completa na categoria.

"Voltar a correr depois de tanto tempo é um desafio maior do que começar a correr. Mas o ânimo e o espírito continua bem jovem", afirmou o piloto de 46 anos.

O companheiro de equipe de Barros será Diego Pierlugi, que em 2016 venceu três das seis corridas que disputou. O experiente piloto argentino faz parte da equipe Alex Barros Racing, que juntamente com a Honda e Estrella Galicia, vem trabalhado para o desenvolvimento do esporte no País e a preparação de novos talentos. Um dos destaque desse trabalho com a categoria de base é Diogo Moreira, que com apenas 12 anos já figura entre os melhores do Brasil, dando início a carreira internacional.

"O campeonato nacional vem melhorando muito, mesmo com a situação econômica e financeira que o País enfrenta. O Brasil nunca viveu um momento tão bom na motovelocidade em relação a estrutura das equipes, nível técnico e o interesse dos patrocinadores", declarou Barros empolgado com seu retorno.

A volta oficial de Alex Barros às competições de motovelocidade acontece neste domingo às 12h05 (horário de Brasília), com a primeira etapa da categoria 1000cc da Superbike em Interlagos. O site oficial do evento fará a transmissão da corrida.