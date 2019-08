Álex Rins supera Marc Márquez no fim e vence a etapa de Silverstone da MotoGP

O espanhol Álex Rins superou o compatriota Marc Márquez e cruzou a linha de chegada meia moto à frente do rival para vencer a etapa de Silverstone, na Inglaterra, da MotoGP. Os dois protagonizaram uma disputa intensa, que só teve desfecho no último instante da corrida.

Rins e Márquez alternaram a ponta da prova em vários momentos. O piloto da Honda ficou na maior parte do tempo na liderança, conseguindo resistir às investidas do oponente com bravura. No entanto, o espanhol da Suzuki mostrou arrojo, insistência e coragem para roubar a vitória do compatriota no final, sendo 0s013 mais rápido.

Maverick Viñales fechou o pódio e seu parceiro de Yamaha Valentino Rossi chegou na quarta colocação. Os dois até fizeram um bom início de corrida no traçado britânico, mas não mantiveram o ritmo de Rins e Márquez.

O italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, recebeu a bandeirada em quinto e o local Cal Crutchlow, da LCR Honda, foi o sexto. Danilo Petrucci, italiano da Ducati, o australiano Jack Miller, da Pramac, o espanhol Pol Espargaró, da KTM, e o italiano Andrea Iannone, da Aprilla, completaram o Top 10.

Voltando de lesão, o espanhol Jorge Lorenzo, da Honda completou a corrida em 14º. O piloto da Honda se recuperou de fratura em duas vértebras sofrida nos treinos livres em Assen, na Holanda, no final de junho, e que o tirou de quatro etapas do campeonato.

ACIDENTE

A prova ficou marcada por um susto logo na largada. O italiano Andrea Dovizioso se envolveu em um acidente forte com o francês Fabio Quartararo e caiu depois de voar da moto e dar piruetas no ar.

A Ducati, equipe de Dovizioso, informou pelas redes sociais que o italiano não teve fraturas, mas foi transferido ao Hospital de Conventry, nas redondezas de Silverstone, para fazer novos exames. A equipe comunicou que o piloto teve perda de memória momentânea pois bateu a cabeça com força na queda.

O acidente prejudicou Dovizioso na briga pelo título. O italiano continua na segunda posição, com 172 pontos, mas viu o líder Marc Márquez somar 20 pontos e abrir 78 de vantagem na classificação geral. Alex Rins aparece no terceiro posto, com 149.

Os pilotos fazem uma pausa de 20 dias e voltam a correr na etapa de San Marino, a 13ª de 19 provas na temporada de 2019, marcada para o dia 25 de setembro.