Alexander Rossi substituirá Bianchi no GP de Sochi, na Rússia

A Marussia definiu nesta quinta-feira o substituto de Jules Bianchi para o GP da Rússia, em Sochi, que acontecerá neste fim de semana. Sem o francês, que segue internado em estado "crítico e estável" após o grave acidente sofrido no Japão no último domingo, a equipe apostará no norte-americano Alexander Rossi, de 23 anos.

Rossi é piloto reserva da Marussia e fará sua estreia em um GP de Fórmula 1 em meio a uma situação tão delicada. Ele foi listado nesta quinta como um dos dois titulares da equipe elegíveis para a prova de domingo. Resta apenas o anúncio oficial da Marussia para que sua escalação seja formalizada.

O norte-americano participou de duas etapas da Fórmula 1 em 2014, mas disputou apenas o primeiro livre de cada uma: em Montreal, no Canadá, e Spa-Francorchamps, na Bélgica. Neste domingo, ele terá como companheiro Max Chilton, que segue como titular da equipe.

A estreia de Rossi acontecerá por conta da ausência de Jules Bianchi. A poucas voltas para o fim do GP do Japão do último domingo, ele perdeu o controle de seu carro na curva 7 e bateu de frente com um guindaste que estava à beira da pista para retirar a Sauber de Sutil, que havia batido no mesmo lugar um pouco antes. A força do impacto gerou sérias lesões cerebrais no piloto francês, que passou por cirurgia pouco após a prova e segue hospitalizado em estado grave.