Alexandre Barros chefia equipe da Moto 1000 GP na pré-temporada

SÃO PAULO - O ex-piloto da MotoGP e agora chefe da equipe Alex Barros Racing, Alexandre Barros, 43, se mostrou satisfeito com os trabalhos realizados em Interlagos, no último fim de semana.Time já se prepara para a primeira etapa da temporada, que acontece no dia 4 de maio em Santa Cruz do Sul (RS).

Com a equipe completa, a Alex Barros Racing concluiu com sucesso os três dias de treinos coletivos válidos pela pré-temporada do Moto 1000 GP, o campeonato brasileiro de motovelocidade, realizados entre 18 e 20 de abril no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Agora, a equipe já se prepara para a viagem e para os desafios da primeira etapa da competição, que acontece no dia 4 de maio, no autódromo Oswaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, RS.

"Foram três dias bastante bons. Tivemos a presença de um engenheiro alemão da BMW, além do nosso técnico, o que ajudou muito no desenvolvimento das motos. Tivemos a chance de trabalhar tudo o que queríamos. As motos BMW S 1000 RR HP4, por ser um modelo novo, exigiram mais da nossa atenção, pois ainda não tínhamos encontrado o acerto ideal. Mas, a moto melhorou muito durante os treinos, e claro, sempre tem algo a mais para ser explorado, mas ficamos satisfeitos", analisou Alexandre Barros, que competiu na elite mundial até 2007.

Para o ex-piloto da MotoGP, os seis pilotos de sua equipe fizeram um excelente trabalho e evoluíram. Na equipe Petronas Alex Barros Racing na GP 1000, o francês Matthieu Lussiana e o brasileiro Lucas Barros trabalharam no acerto dos modelos BMW S 1000 RR HP4. "O Lussiana, apesar de ter sofrido duas quedas durante os testes, e da moto ter ficado um pouco danificada, teve um bom desempenho. O Lucas Barros também andou bem, fez boas voltas, acompanhando o ritmo do Lussiana e do Luciano Ribodino".

O chefe da equipe também ressaltou o bom desempenho do bicampeão Luciano Ribodino, que também correrá com o modelo BMW S 1000 RR HP4, e defenderá a equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing, na categoria GP 1000. "O Luciano andou muito bem durante os três dias, já colocou um bom ritmo com a moto e fez o melhor tempo dos testes. E na GP Light o Lucas Teodoro, também fez um bom trabalho a bordo da BMW S 1000 RR", considerou.

Alexandre ainda elogiou a atuação dos jovens representantes da categoria GPR250, Lucas Torres, de 14 anos, e José Duarte, de 16 anos, que vão competir com as motos Honda CBR 250R. "O Duarte andou pela primeira fez e teve dias produtivos, assim como o Lucas Torres. Os dois andaram super bem, fizeram bons tempos, e as motos estão boas. Nessa categoria, sempre temos estreantes, então é um trabalho que começa do zero", comentou.

Confira as etapas do Moto 1000 GP em 2014

4 de maio - Autódromo Internacional Oswaldinho de Oliveira / Santa Cruz do Sul (RS)

15 de junho - Autódromo José Carlos Pace / São Paulo (SP)

27 de julho - Autódromo Internacional Ayrton Senna / Goiânia (GO)

31 de agosto - Autódromo Zilmar Beux / Cascavel (PR)

28 de setembro - Autódromo Internacional Oswaldinho de Oliveira / Santa Cruz do Sul (RS)

26 de outubro - Autódromo Internacional de Curitiba / Pinhais (PR)

16 de novembro - Autódromo Internacional de Campo Grande / Campo Grande (MS)

7 de dezembro - Autódromo Internacional Ayrton Senna / Goiânia (GO)