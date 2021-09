Alfa Romeo confirma Raikkonen fora do GP da Itália por covid-19; Kubica substitui

Em sua última temporada na Fórmula 1 - confirmou a sua aposentadoria após 19 anos na categoria -, o finlandês Kimi Raikkonen não poderá participar neste final de semana do GP da Itália, no circuito de Monza. E pelo mesmo motivo que o deixou de fora do GP da Holanda, no último domingo: a covid-19. Nesta quarta-feira, a Alfa Romeo anunciou que o piloto ainda não está plenamente recuperado da doença, o que significa que o polonês Robert Kubica seguirá na ativa.

A Alfa Romeo não explicou exatamente a situação de Raikkonen. O cenário mais provável é que o finlandês ainda esteja testando positivo para a covid-19, ficando sem tempo hábil para competir em Monza. A ausência na corrida italiana já era dada como quase certa ainda antes do GP da Holanda, quando o veterano contraiu a doença.

"A Alfa Romeo confirma que Robert Kubica, piloto reserva, vai continuar substituindo Kimi Raikkonen no GP da Itália desta semana", relatou a equipe através de um comunicado oficial. "Kimi perdeu a corrida passada em Zandvoort após testar positivo para a covid-19 e ainda não foi liberado para voltar a correr. Seguindo exigências das autoridades sanitárias, ele está isolado em casa. Robert, que teve atuação admirável na Holanda ao assumir o carro de última hora, vai seguir formando dupla com Antonio Giovinazzi", seguiu.

A atuação de Kubica não teve muito destaque, mas foi realmente digna de aplausos. O polonês teve apenas um treino livre para se adaptar ao carro e ao circuito, mas foi competitivo: o resultado final foi o 15° lugar, uma posição atrás do companheiro italiano.

Raikkonen, por sua vez, tem motivos para lamentar: o finlandês não terá a chance de se despedir da torcida da Ferrari em Monza. É que a temporada 2021 é a última na Fórmula 1, com a aposentadoria anunciada para o final deste ano. O compatriota Valtteri Bottas, de saída da Mercedes, já foi anunciado como substituto em 2022. A corrida também é especial para a Alfa Romeo, que corre em casa.