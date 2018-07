Alguersuari se diz surpreso com saída da Toro Rosso

Porém, na quarta-feira, a Toro Rosso anunciou que o australiano Daniel Ricciardo e o francês Jean-Eric Vergne irão substituir Alguersuari e o suíço Sebastien Buemi como pilotos da equipe em 2012. Mesmo assim, o espanhol disse que aceitou a notícia decepcionante e procurou entender as razões da equipe.

"Eu não vou julgar os motivos da decisão, porque a Red Bull me deu tudo desde que eu tinha 15 anos", disse. "Eu fui formado por eles, e eu me tornei um piloto de Fórmula 1 aos 21 anos", completou Alguersuari, que estreou pela Toro Rosso na Fórmula 1 no GP da Hungria de 2009 e marcou 26 pontos na última temporada.