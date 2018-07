Allam Khodair vence etapa de Curitiba da Stock Car

O paulista Allam Khodair venceu neste domingo a segunda etapa da temporada 2010 da Stock Car, realizada em Curitiba. Segundo colocado no grid de largada, ele assumiu a liderança na quinta volta ao ultrapassar Marcos Gomes, seu companheiro de equipe na Full Time, em uma manobra ousada no Esse do final da reta em que os carros chegaram a se tocar.

Depois de assumir a ponta, Khodair não foi ameaçado, conquistando com tranquilidade a sua terceira vitória na Stock Car. Ricardo Maurício veio logo atrás, conquistando o seu segundo pódio em pódio em 2010, à frente de Nonô Figueiredo, o terceiro.

"Foi um fim de semana difícil. Tive de trocar o motor, mas depois dos treinos sabíamos que o carro estava bom. O começo da corrida foi duro. Temos um acordo interno no qual o mais rápido tem preferência na pista. Usei o botão de ultrapassagem, mas acho que o Marquinhos não percebeu e por isso acabamos nos encontrando", afirmou Khodair.

Líder do campeonato e vencedor da primeira etapa da Stock Car, Max Wilson terminou a prova na quarta colocação, seguido por Valdeno Brito, Marcos Gomes, Átila Abreu e Thiago Camilo. Punido por irregularidade no carro no treino de classificação, Cacá Bueno fez uma prova de recuperação e terminou a etapa de Curitiba em nono lugar, à frente de Lico Kaesemodel.

A terceira etapa da Stock Car será disputada no dia 2 de maio, na primeira prova da categoria no novo autódromo de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Resultado da etapa de Curitiba

1º Allam Khodair, 45min56s768

2º Ricardo Mauricio, a 1s967

3º Nonô Figueiredo, a 3s261

4º Max Wilson, a 3s566

5º Valdeno Brito, a 8s548

6º Marcos Gomes, a 11s257

7º Átila Abreu, a 23s966

8º Thiago Camilo, a 30s204

9º Cacá Bueno, a 39s816

10º Lico Kaesemodel, a 42s552

11º Giuliano Losacco, a 43s391

12º Daniel Serra, a 52s461

13º Ricardo Zonta, a 52s628

14º Pedro Gomes, a 54s629

15º Felipe Maluhy, a 54s878

16º Popó Bueno, a 55s167

17º Cláudio Ricci, a 55s289

18º Diego Nunes, a 55s543

19º Alceu Feldman, a 59s100

20º Constantino Jr, a 1min03s755

Classificação da Stock Car:

1º Max Wilson, 39 pontos

2º Nonô Figueiredo, 32

3º Átila Abreu, 29

4º Allam Khodair, 25

5º Ricardo Maurício, 20

6º Daniel Serra e Lico Kaesemodel, 18

8º Valdeno Brito, 12

9º Rodrigo Sperafico, Felipe Maluhy e Marcos Gomes, 10

12º Cacá Bueno, 9

13º Julio Campos e Thiago Camilo, 8

15º Alceu Feldmann, 7

16º Gustavo Sondermann, 6

17º Thiago Marques e Pedro Gomes, 5

19º Diego Nunes, 4

20º Ricardo Zonta, 3

21º Xandinho Negrão, 1