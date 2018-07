Alonso admite favoritismo da Red Bull na Espanha

"Está claro que a Red Bull está dominando neste final de semana. Eles são os favoritos para o treino classificatório", declarou Alonso, quarto e quinto colocado nos treinos livres do dia. Webber liderou as duas disputas, seguido de perto por Vettel.

"Não estou surpreso com o ritmo da Red Bull. No momento, eles são os mais rápidos em pistas como esta, que se encaixa perfeitamente nas características deles", explicou o espanhol.

Apesar do favoritismo dos rivais, Alonso aposta nas atualizações de sua Ferrari para surpreender no domingo. "Ainda vamos trabalhar no acerto do carro. Tínhamos muita coisa para testar hoje e não tivemos tempo para fazer muitas mudanças. Acho que minhas chances de chegar ao pódio aqui são maiores do que na Turquia", disse o piloto, que foi o terceiro colocado na etapa passada.