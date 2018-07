Alonso admite que ano de 2016 também será incógnita na McLaren Fernando Alonso comemora o fim do doloroso ano com a McLaren-Honda. Mas admite que ainda há poucos motivos para sonhar com um 2016 melhor que 2015 na Fórmula 1. Mesmo assim, não desanima às vésperas da última corrida do ano, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.