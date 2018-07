Alonso admite que característica da pista ajuda Ferrari

A Ferrari surpreendeu nos treinos do GP de Cingapura de Fórmula 1. O espanhol Fernando Alonso chegou a liderar o primeiro e o terceiro treinos livres, conseguindo também a quinta posição no grid de largada. Após o bom resultado na sessão de classificação deste sábado, ele reconheceu que as características do circuito de rua de Marina Bay favorecem o carro da equipe italiana.

"Se alguém tivesse me dito que seríamos competitivos no treino de classificação, eu provavelmente não acreditaria. E, de fato, foi um quinto lugar bem diferente do usual, porque a distância para a pole position foi realmente pequena", disse Alonso, que fez o tempo de 1min45s907 neste sábado, enquanto o inglês Lewis Hamilton terminou em primeiro lugar com 1min45s681 pela Mercedes.

"Estou me sentindo confortável no carro desde o primeiro treino e, provavelmente, isso tem a ver com as características da pista. Mas, definitivamente, demos um passo adiante desde que começou a temporada e tenho certeza de que o carro continuará mostrando evolução até o final do ano", afirmou o espanhol, que prevê uma corrida que irá exigir muito mecanicamente do carro neste domingo.

Enquanto Alonso ficou em quinto lugar no grid, o outro piloto da Ferrari conseguiu a sétima posição - o brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou entre eles. Após o treino, o finlandês Kimi Raikkonen admitiu que ficou "muito feliz" com o carro. "Sinto confiança para a corrida. Vamos fazer o possível para conseguir alguns pontos, sinto que estamos na direção certa", avisou.