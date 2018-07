Alonso aprova circuito e espera grande corrida na Coreia

O espanhol Fernando Alonso revelou nesta quarta-feira estar entusiasmado para o GP da Coreia do Sul, que será disputado no domingo. Em comentário postado no blog da Ferrari, o piloto disse que a corrida tem tudo para ser "espetacular".

Embora seja a estreia do circuito sul-coreano na Fórmula 1, Alonso acrescentou que a prova não deve ter grandes surpresas. E também avaliou como positivo o traçado. "É um circuito muito interessante, que trará diversão aos pilotos, especialmente no último setor".

Alonso afirmou ainda que a pista na Coreia do Sul lembra os traçados de Bahrein, Turquia e Abu Dabi - todos foram desenhados pelo projetista alemão Hermann Tilke. Faltando três provas para o desfecho da temporada, inclusive a de Abu Dabi, o espanhol está na segunda colocação da classificação geral, 14 pontos atrás do australiano Mark Webber.