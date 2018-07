Alonso bate e fica fora da classificação em Mônaco

Mais veloz na quinta-feira, Fernando Alonso não repetiu o bom desempenho no sábado. No treino livre deste sábado, o bicampeão da Ferrari bateu no trecho do Cassino, danificou a suspensão do carro e, por conta disto, não pode participar do treino classificatório para o GP de Monaco, realizado nas ruas de Montecarlo. Com isto, o vice-líder do campeonato deverá largar na última posição, na pista de mais difícil ultrapassagem da Fórmula 1.

No treino livre da manhã, o mais veloz foi Robert Kubica, da Renault, com Felipe Massa, da Ferrari, na segunda posição, seguido por Mar Webber, da Red Bull, com o terceiro tempo. Rubens Barrichello, da Williams, ficou com o 14.º tempo, Lucas di Grassi, da Virgin, em 21.º e Bruno Senna, da HRT, em 22.º. Alonso, mesmo com o acidente, ficou em 16.º.