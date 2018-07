Alonso bate em treino livre e larga em último em Mônaco

Vice-líder do Mundial, com 67 pontos, três a menos que o inglês Jenson Button, Alonso perdeu o controle de seu carro e se chocou contra o guardrail, inclusive perdendo a roda dianteira direita. Mas o pior foram os danos no chassi, que tornaram impossível os consertos ainda para a sessão classificatória deste sábado.

Mesmo com a batida após 21 minutos do treino livre, Alonso ainda ficou com o 16.º melhor tempo, fazendo sua volta mais rápida a 1s460 do líder da sessão, o polonês Robert Kubica, da Renault, que fez a marca de 1min14s806. Felipe Massa foi o segundo colocado e o australiano Mark Webber, com a Red Bull, o terceiro. Button foi apenas o décimo com a McLaren.

Enquanto Massa seguiu andando entre os primeiros, os outros brasileiros não foram bem na terceira sessão de treinos livres. Com a Williams, Rubens Barrichello foi o 14.º, Lucas di Grassi, da Virgin, foi o 21.º, e Bruno Senna, com a Hispania, veio logo atrás.

Quanto a Alonso, a Ferrari não deve ter problemas para aprontar o carro do espanhol visando a corrida de domingo, que tem largada marcada para as 9 horas (de Brasília). No entanto, apesar de vencedor por duas vezes em Montecarlo, o piloto não deve conseguir pontuar por causa da dificuldade em realizar ultrapassagens no circuito.