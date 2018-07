Alonso bate forte em Barcelona e é levado a hospital de helicóptero

O espanhol Fernando Alonso sofreu um grave acidente neste domingo, no quarto dia de testes coletivos da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto da McLaren acertou em cheio o muro após a curva 3 e precisou ser removido de helicóptero para um hospital da região. As primeiras informações são de que ele passa bem.

"Parece que Fernando Alonso está ok. Esperamos que fique tudo bem e, no fim, não tenha passado de um susto", postou o Twitter do Circuito da Catalunha, explicando ainda que Alonso foi levado a um hospital para passar por novos exames médicos.

Ainda de acordo com a administração do Circuito, Alonso foi atendido por uma ambulância no local do acidente e estava consciente. Especula-se que ele estivesse a mais de 130 km/h quando acertou o muro e destruiu a McLaren. Não se sabe ainda as causas do acidente.

A batida de Alonso fez a sessão de treinos da manhã em Barcelona ser encerrada precocemente. A McLaren levou apenas um carro para os testes coletivos e não deve voltar à pista na sessão da tarde.