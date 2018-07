Alonso celebra 'ótimo resultado' após ser quarto em treino

Fernando Alonso ficou longe de incomodar as Mercedes no treino classificatório para o GP da Bélgica, neste sábado, mas nem por isso saiu insatisfeito do circuito de Spa-Francorchamps. A quarta colocação no grid não ameaçou a hegemonia da equipe alemã, que terá Nico Rosberg na pole e Lewis Hamilton em segundo, mas foi suficiente para que o espanhol da Ferrari considerasse um "ótimo resultado".

"Eu acho que o treino de hoje correu bem, mesmo que não tenha sido fácil, porque toda vez que íamos para a pista não sabíamos as condições que nos esperava e exatamente quanta tração encontraríamos na superfície da pista. A quarta posição é um ótimo resultado e agora eu acho que podemos esperar uma corrida muito interessante", declarou.

Para Alonso, a Ferrari soube ajustar o carro durante as quatro semanas de pausa no calendário, desde o GP da Hungria, no dia 27 de julho. Ele avaliou que a chuva também tornou o treino imprevisível e o ajudou a conquistar a quarta posição no grid da prova que acontecerá neste domingo.

"Nós tentamos várias configurações aerodinâmicas e, se fomos mais competitivos, talvez seja porque nós conseguimos nos adaptar melhor do que outras equipe. A chuva certamente também ajudou, mas nós também tivemos um bom ajuste na pista seca ontem (no treino livre)", comentou.

Companheiro de Alonso na Ferrari, Kimi Raikkonen largará em oitavo e também ficou satisfeito com o resultado. "Depois de muitos problemas na sexta, esta manhã fiquei razoavelmente feliz com o desempenho do carro. À tarde, a chegada da chuva deixou tudo mais imprevisível, o carro estava escapando por todo lado e fazer uma boa volta não foi fácil", analisou.