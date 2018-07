Alonso celebra ritmo da Ferrari e elogia Raikkonen O espanhol Fernando Alonso teve chances de vencer o GP da Austrália, mas terminou a prova na segunda colocação, atrás do finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, que adotou uma estratégia diferente, com dois pit stops. Mesmo assim, ele aprovou o início da temporada, principalmente pela competitividade apresentada pela Ferrari, o que não aconteceu nos últimos anos e fez um balanço positivo da prova, realizada no circuito de Melbourne.