Alonso cobra evolução, mas vê Ferrari 'no caminho certo'

Com o decepcionante desempenho da Ferrari nesta temporada, Fernando Alonso já chegou a dizer que a equipe deve pensar já em 2015. Isso não impede, no entanto, que o espanhol cobre evolução para a segunda parte do campeonato deste ano, a começar pelo GP da Hungria, que será disputado no domingo. O piloto espera um desempenho melhor de seu carro e acredita que a escuderia está "no caminho certo".

"Claro, ainda há muito para fazer para ficarmos competitivos como gostaríamos, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Há menos tração do que nos anos anteriores, mas é o mesmo para todo mundo e agora nós temos que tentar e preparar o carro o melhor possível para o treino de classificação e a corrida", comentou.

Alonso ficou com a quarta posição nas duas sessões de treino livre desta sexta, em Budapeste, e classificou o forte calor na cidade como um obstáculo para o fim de semana. "Altas temperaturas como as que vimos hoje (sexta) são sempre desafiadoras para os pneus, mas a previsão é de tempo mais ameno sábado e talvez chuva para domingo, então precisamos estar prontos."

Companheiro de Alonso na Ferrari, Kimi Raikkonen ficou satisfeito com o desempenho de seu carro nesta sexta. Ele foi o terceiro colocado na primeira sessão e terminou como sexto na segunda. Após a atividade, tentou explicar esta queda de desempenho.

"Na primeira sessão, eu fiz um bom trabalho, testando várias soluções para o programa, e estava me sentindo razoavelmente satisfeito com o comportamento do carro. Então, à tarde, fui para a pista com pneus intermediários, por causa do comportamento deste composto, que parecia pior com a alta temperatura, e isso afetou o carro, enquanto com os pneus macios eu não tive problema", relatou.