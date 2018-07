Alonso cobra melhora da Ferrari após ser 8.º na Turquia Apesar de ainda estar na briga pelas primeiras posições do Mundial, já virou rotina para Fernando Alonso reclamar do desempenho da Ferrari após as últimas corridas. Neste domingo, com o oitavo lugar do espanhol ao final da prova na Turquia, não foi diferente. Para o bicampeão da Fórmula 1, a melhora da escuderia italiana não pode passar do GP da Europa.