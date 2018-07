Alonso comemora quilometragem em teste após abandonar 4 corridas seguidas

"A coisa mais importante para nós era fazer algumas voltas depois dos problemas que enfrentamos nas últimas corridas", comentou o espanhol, atingido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, logo na primeira volta da corrida do fim de semana passado.

Alonso foi para a pista no segundo e último dia de testes em Spielberg. Seus 104 quilômetros foram somados aos 76 registrados por Stoffel Vandoorne, que representou a McLaren no primeiro dia. "Estou muito satisfeito com o resultado do teste. Foi um dia positivo. Conseguimos passar das 100 voltas", comentou Alonso.

"Terminamos os testes com boas informações. Agora precisamos voltar à fábrica para analisar tudo. Com certeza temos agora muitos dados para seguir em frente", disse o espanhol, que foi apenas o sétimo mais rápido no segundo dia de testes, com o tempo de 1min10s718 - o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, liderou a sessão, com 1min09s113.

Com a boa quilometragem registrada na Áustria, o bicampeão Alonso tenta se animar para a sequência da temporada. Entre problemas técnicos no motor Honda e no modelo 2015 da McLaren, o espanhol ainda não conseguiu somar pontos no Mundial de Pilotos. Seu companheiro Jenson Button obteve apenas quatro pontos em oito etapas disputadas neste ano.