Alonso comemora resultado e prevê briga com a McLaren

"Terminamos o programa de trabalho da forma planejada e isso é sempre um começo positivo para um final de semana de prova. Agora analisaremos todos os dados coletados e faremos as melhores escolhas para o treino classificatório e a corrida. Estou feliz por ter conseguido andar rápido, especialmente podendo estudar a degradação dos pneus, que nesta pista é um fator muito importante", avaliou.

Com o bom resultado nos treinos realizados no circuito de Hungaroring, Alonso confirma sua reação no Mundial. Das últimas cinco provas, Fernando Alonso venceu uma e terminou em segundo em três. Com isso, se aproximou dos primeiros colocados - é o quarto, com 130, a 86 pontos do líder Sebastian Vettel e nove do vice-líder Mark Webber.

Apesar da clara superioridade da Red Bull na temporada, é a McLaren que mais preocupa o espanhol para a prova deste domingo. "Vimos que a McLaren parece muito rápida, assim como no último final de semana. Agora, precisamos melhorar nosso carro, especialmente no terceiro setor da pista, onde parece que estamos sofrendo mais", declarou.