Alonso comemora terceiro lugar e exalta trabalho da Ferrari na Turquia

O espanhol Fernando Alonso brigou até o fim, mas acabou perdendo a segunda colocação para o australiano Mark Webber, da Red Bull, no GP da Turquia de Fórmula 1, neste domingo. Mesmo assim, o piloto da Ferrari comemorou o terceiro lugar e apontou a evolução em seu carro desde a última prova, na China, há três semanas.

"Estou satisfeito com o resultado, que é uma amostra de três semanas de trabalho duro de toda a equipe em Maranello e na pista neste fim de semana. Não começamos o GP com o pé direito, após termos alguns problemas na sexta-feira, mas então andamos em frente e hoje foi ótimo poder voltar a lutar pelos primeiros lugares", declarou.

Alonso estava na segunda posição até a última parada no pit stop, a poucas voltas para o final, quando acabou sendo ultrapassado pelo piloto da Red Bull. "No final, o Webber me passou por ter tirado proveito de um novo jogo de pneus, enquanto eu não tinha mais nenhum. Sei que algumas pessoas estranharam minha parada nas últimas voltas, mas estava ficando difícil manter o carro na pista e havia um risco de arruinar tudo", afirmou.

O espanhol é o quinto colocado no Mundial de Pilotos, com 41 pontos, 52 atrás do líder Sebastian Vettel, vencedor da prova deste domingo, e havia tido uma quarta colocação, no primeiro GP, na Austrália, como melhor resultado.

"Já havíamos ficado muito perto do pódio na Malásia e na China e hoje (domingo) conseguimos este objetivo, mas é apenas o primeiro passo. Precisamos continuar nesta direção. Dado a forma que estávamos no início da temporada, este foi um grande resultado", concluiu.

