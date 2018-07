Alonso comemora vitória sob chuva, mas contém euforia

Veja também:

Sorte brilha para Alonso e espanhol vence na Coreia do Sul

Apesar da situação favorável, Alonso evitou a euforia e disse que o campeonato ainda está em aberto. "Nada mudou, na verdade. Sabemos que, com o novo sistema de pontuação, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer nas duas próximas corridas", ponderou.

"Um resultado em uma corrida não muda o quadro do campeonato. Antes da prova, sabíamos que é importante chegar ao fim de cada corrida. Mark [Webber] e Seb [Vettel] não tiveram sorte, mas tudo pode acontecer e ainda há quatro ou cinco pilotos na disputa. Estar no pódio e mostrar consistência são, talvez, as chaves para o título", completou.

Mesmo revelando prudência, Alonso não escondeu a alegria por faturar sua quinta vitória no ano, na corrida mais conturbada da temporada. "Fomos competitivos durante todo o final de semana. Ontem [sábado], no treino classificatório, percebemos como o carro estava com bom ritmo. Nesta manhã, com a pista molhada, sabíamos que haveria uma corrida complicada. E vencer a primeira corrida na Coreia, com chuva, me deixa muito feliz", comemorou.