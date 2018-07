Alonso comenta acidente com Ferrari: 'Estamos bem'

O espanhol Fernando Alonso se envolveu em um "estranho" acidente, como ele mesmo definiu, com Kimi Raikkonen neste domingo. Logo após a largada do GP da Áustria, em Spielberg, o piloto da McLaren tentava a ultrapassagem quando o finlandês perdeu o controle e foi para cima de seu carro. O monoposto de Alonso chegou a ficar pendurado no guardrail e ambos tiveram que deixar a prova.

"Consegui um bom início e ganhei muitas posições indo da curva 1 para a 2. Kimi estava à minha frente e saiu na curva 2 com o pneu girando em falso. Eu tentei ultrapassá-lo e ele perdeu o controle do carro para a esquerda, exatamente onde eu estava. Então, fomos nós dois para a parede. Por sorte, estamos bem. Foi um acidente estranho, porque ele perdeu o carro na quinta marcha", analisou.

Foi mais um episódio em meio a esta péssima temporada até o momento de Alonso na volta à McLaren. Esta foi a quinta vez que ele precisou abandonar uma corrida, em sete realizadas. "Nós só precisamos de trabalho de equipe para seguir. Nossas expectativas claramente são mais altas do que estamos alcançando agora, mas estamos indo na direção certa. Estou otimista porque sei que nossa sorte vai mudar muito em breve", garantiu.