Alonso considera 'normal' oitava colocação no grid

SÃO PAULO - Segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, atrás somente de Sebastian Vettel, Fernando Alonso ficou apenas com a oitava colocação no grid de largada do GP da Alemanha, que será disputado no domingo. O espanhol da Ferrari, no entanto, considerou normal a marca de 1min31s209 obtida no treino classificatório deste sábado e fez previsões otimistas para a prova.

"Todo o fim de semana nós ficamos fora da briga por cerca de seis décimos, mas comparado com Silverstone (circuito do GP da Inglaterra, disputado domingo passado) podemos dizer que estamos de volta ao normal, capazes de lutar no grupo da frente. Claro, ainda precisamos melhorar muito, mas acho que estaremos perseguindo na prova, sem esquecer que é o mais rápido que vence", declarou.

Alonso ainda minimizou a posição no grid e disse que em Nurburgring "não é tão importante largar na frente". "Talvez aqui não seja tão importante começar na frente porque os pneus macios degradam muito e, então, da oitava volta em diante a sequência de pit stops vai começar e o tráfego estará feito", comentou.