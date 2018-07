Alonso conta com ajuda de Massa para triunfar no GP da Coreia do Sul

TÓQUIO - Vice-líder do Mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso espera contar com a ajuda do seu companheiro de Ferrari, Felipe Massa, para triunfar no GP da Coreia do Sul e seguir na briga pelo terceiro título na categoria. A primeira corrida em solo coreano será disputada no dia 24.

"O GP da Coreia poderá ser decisivo para alguns pilotos e, para mim, será importante contar com meu companheiro Felipe. Sei que ele está ansioso para se recuperar depois de dois resultados negativos e ele tem todas as condições de voltar ao pódio", afirmou o espanhol. O brasileiro, que não tem mais chances de brigar pelo título, não conseguiu completar a prova em Suzuka, no domingo, e foi o oitavo em Cingapura.

Alonso também conta com o apoio de Massa para conhecer melhor o estreante circuito da Coreia. "Será muito útil trabalharmos juntos para descobrir todos os segredos desta nova pista e prepararmos nossos carros da melhor forma possível. Em um momento como esse, todos os detalhes são importantes para conquistarmos os nossos objetivos", comentou.

Com 206 pontos na temporada, o espanhol ocupa a segunda colocação da classificação geral, empatado com o alemão Sebastian Vettel. O piloto da Red Bull leva desvantagem nos critérios de desempate. O líder do campeonato é o australiano Mark Webber, com 220 pontos.