Alonso culpa carro da McLaren por desempenho fraco de Vandoorne

Titular da McLaren desde 2017, Stoffel Vandoorne ficou fora da zona de pontuação nas últimas oito corridas, o que levanta críticas sobre o seu desempenho e coloca em dúvida a sua permanência para a temporada 2019 da Fórmula 1 na equipe. O belga, porém, ganhou uma defesa de luxo, de Fernando Alonso, seu companheiro no time britânico e que culpou a falta de competitividade do carro pelos resultados modestos de seu colega.

"Eu não acho que a reputação dele está diminuindo. O carro é o que é. O carro está com baixo desempenho. Nós, como equipe, estamos tentando encontrar o problema e ter os dois carros nas mesmas condições, com o mesmo desempenho. Ele já mostrou seu talento. Não há necessidade de provar", afirmou o espanhol.

O desempenho de Alonso e Vandoorne, porém, é contrastante. Enquanto o espanhol ocupa a nona posição no Mundial de Pilotos, com 44 pontos, enquanto o belga soma apenas oito, na 16ª posição. Muitas vezes sarcástico em suas declarações, Alonso lembrou que já teve desempenho mais superior a outros companheiros de equipe.

"Eu acho que é difícil me bater", brincou Alonso. "Ele sempre tem que ficar um pouco atrás. Mas se você ver os companheiros de equipe anteriores, eles ficariam muito mais atrás do que Stoffel. Como em 2014 ou algo assim, foram 0s6 ou 0s7 para Kimi (Raikkonen, na Ferrari) em todas as corridas. Está em menos que isso agora", acrescentou.

Nas últimas semanas, os nomes do espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault, e do britânico Lando Norris, hoje na Fórmula 2, foram especulados como possíveis substitutos de Vandoorne.