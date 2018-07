Alonso diz em Twitter que gostaria de ter enfrentado Ayrton Senna

SÃO PAULO - Imagine um pega na F-1 entre Ayrton Senna e Fernando Alonso. Quem ganharia? Tanto o brasileiro, morto precocemente em 1994 no GP de Ímola, quanto o espanhol destacam-se pela forma arrojada de pilotar. Senna guiava como poucos. Alonso, se tiver uma brecha, parte para cima de seus rivais. A pergunta foi motivada pelo próprio Alonso, que escreveu em sua rede social que gostaria de ter competido com Senna.

O espanhol da Ferrari também foi motivado por uma pergunta de seus seguidores no Twitter. Questionado sobre qual piloto do passado ele gostaria de ter tido a chance de enfrentar, o piloto apontou Senna. "Eu escolheria o Senna. Ele era o melhor", escreveu Alonso. O corredor espanhol também admitiu preferir o brasileiro ao alemão Michael Schumacher. "Ayrton, sem sombra de dúvida". Se Ayrton Senna o motiva, o Brasil nem tanto. Foi em Interlagos, na temporada de 2003, que Alonso sofreu seu mais sério acidente na F-1.

"Tive muita sorte de sair ileso do acidente em Interlagos e sequer quebreu um osso (do corpo). Foi o maior acidente da minha carreira. Lembro que havia um monte de peças de carro espalhados pela pista. Não pude desviar de um pneu e o resto foi muito rápido. O carro voou sobre as barreiras à esquerda, cruzou a pista e acertou o muro à direita. Estava um pouco zonzo e dolorido quando saí do carro, mas sabia que não tinha nada quebrado."