Alonso diz estar com tática indefinida para Abu Dabi Líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso é o único piloto que depende apenas de suas próprias forças para conquistar o título da Fórmula 1. Apesar disso, ele revelou nesta quinta-feira que ainda não definiu a sua tática para a disputa da última etapa do calendário, domingo, em Abu Dabi. Vai depender da performance do carro da Ferrari no circuito Yas Marina.