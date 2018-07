Alonso diz estar mais calmo na briga pelo título da F1

"Para estas duas últimas corridas do ano, me sinto completamente normal. Será a quarta vez que estou na briga pelo título com chances até as provas finais e eu sinto a diferença. Eu posso me concentrar [melhor] em fazer o trabalho. E tenho a consciência de que, se eu fizer tudo perfeitamente, tenho uma oportunidade. Mas, se eu cometer um erro, vou desperdiçá-la", comentou o piloto da Ferrari.

Mesmo ciente das dificuldades de superar Sebastian Vettel neste domingo, Alonso reiterou sua confiança no tricampeonato. "Estou muito confiante. Confio na minha equipe e acredito em mim", afirmou o espanhol, que, para reafirmar sua confiança, disse que não fez alterações em sua preparação para Austin. "Em termos de preparação, nada mudou na minha abordagem. Trata-se de máxima concentração e máximo empenho".

Para se manter na briga pelo título e adiar a definição do campeonato para o GP do Brasil, no dia 25, em Interlagos, Alonso precisa ao menos alcançar o pódio nos Estados Unidos. Assim, mesmo com uma vitória de Vettel, o espanhol teria chance de conquistar o título em São Paulo. Apenas 10 pontos separaram o líder do vice-líder do campeonato.