Alonso diz estar vivendo o melhor ano da carreira

Bicampeão mundial de Fórmula 1 - ganhou em 2005 e 2006 pela Renault -, o espanhol Fernando Alonso tem a chance de conquistar seu terceiro título nesta temporada, a sua primeira pela Ferrari. Feliz na equipe italiana, o piloto disse nesta quinta-feira estar vivendo o melhor ano de sua carreira.

"Todos tiveram altos e baixos. Mas, para mim, foi um grande campeonato o de 2010, dirigindo por uma nova equipe, além da integração com a Ferrari desde o primeiro dia. Me senti confortável. Foi o melhor ano da minha carreira até agora. Estou muito feliz", afirmou Alonso.

O espanhol é o vice-líder do campeonato, 14 pontos atrás do australiano Mark Webber (Red Bull) - 220 a 206. Nas últimas três corridas, Alonso conseguiu uma boa arrancada, com duas vitórias (Itália e Cingapura) e um terceiro lugar (Japão). Agora, espera manter o ritmo no GP da Coreia do Sul, cujos treinos começam na noite desta quinta-feira (pelo horário brasileiro).

"Agora faltam três corridas para tentarmos fazer o nosso melhor para chegar em uma posição de brigar pelo campeonato em Abu Dabi (última etapa do calendário). Voltamos à briga. Demos bons passos à frente nos últimos cinco, seis GPs, então as últimas três etapas devem ser empolgantes, com circuitos melhores e piores para todos nós", declarou Alonso.