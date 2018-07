Alonso diz não se incomodar com boa fase de Massa Batido novamente pelo brasileiro Felipe Massa, neste sábado, Fernando Alonso disse não se incomodar com a boa fase do companheiro de Ferrari. Para o espanhol, o crescimento do brasileiro é "boa notícia para a equipe" porque permite aos dois pilotos maior troca de informação sobre o rendimento do carro.