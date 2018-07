Alonso diz que 5º lugar no grid de largada é 'milagre' Fernando Alonso classificou de "milagre" o quinto lugar no grid de largada que obteve no treino deste sábado, na véspera do GP da Hungria. O espanhol reconheceu as dificuldades da Ferrari na sessão classificatória, mas disse acreditar nas chances de chegar ao pódio em Budapeste.