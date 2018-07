Alonso diz que Ferrari deve se orgulhar de evolução O espanhol Fernando Alonso disse que a Ferrari deve estar orgulhosa do seu desempenho no treino de classificação para o GP da Malásia, apesar de ainda estar distante do ritmo dos seus rivais na luta pelo título. Alonso vai largar da oitava posição na corrida de domingo no Circuito Internacional de Sepang, quatro posições à frente do brasileiro Felipe Massa.