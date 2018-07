Alonso diz que Ferrari sabia do risco de fogo no motor

Depois de levar um susto durante o segundo treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, Fernando Alonso admitiu que a Ferrari estava ciente dos riscos envolvendo o motor do seu carro, ameaçado por um superaquecimento no início da reta oposta do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Faltando 20 minutos para o fim da sessão, o motor do espanhol pegou fogo e o próprio piloto buscou o extintor para evitar maior prejuízo ao seu carro.

"Sabíamos que a unidade de potência tinha atingido o fim do seu ciclo. Então, havia um risco de que não completaríamos o treino, mas isso fazia parte do nosso programa", revelou Alonso, que não demonstrou surpresa ao ver o fogo na traseira de sua Ferrari. Calmamente, ele deixou o carro, se antecipou ao grupo de apoio e apagou a chama. "É sempre uma pena não utilizar todo o tempo disponível do treino", lamentou.

O fogo danificou o quinto motor utilizado pela Ferrari de Alonso nesta temporada. Pelo regulamento, este é o número máximo de unidades de potência que um carro pode usar no campeonato. Se precisar do sexto motor, que é a opção mais provável à direção da equipe italiana, o piloto sofrerá punição no GP do Brasil.

A pena vai variar conforme o número de componentes do motor que serão trocados. Caso opte por uma unidade de potência (composta pelo motor, pelo turbo, dois sistemas de recuperação de energia, armazenador de energia e controles eletrônicos) totalmente nova, Alonso terá que largar dos boxes, como fez o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, no GP dos Estados Unidos.

A Ferrari, contudo, parece não se preocupar com a eventual sanção. "O fogo não vai alterar a estratégia que programamos para sábado e domingo. Claro que por um lado pareceu uma cena espetacular. Teremos um trabalho difícil para fazer todos os ajustes, mas não foi uma grande coisa", minimizou o diretor técnico da equipe, Pat Fry.