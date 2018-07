Alonso diz que sétimo lugar no grid não é surpresa Segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso ficou apenas na sétima posição no treino classificatório para o GP de Cingapura, realizado neste sábado. Apesar do resultado ruim, o piloto da Ferrari garantiu que a colocação no grid não o surpreendeu e prometeu brigar na frente na prova deste domingo.