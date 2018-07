Alonso diz que vantagem da Red Bull diminuiu

"Esperávamos uma Red Bull muito forte. Mas os tempos foram próximos, o que mostra que amanhã (domingo) estaremos na briga", garantiu o vice-líder na classificação geral, com 14 pontos atrás de Webber. "A situação é realmente melhor do que em Suzuka (no Japão, onde foi disputada a última etapa): a vantagem das Red Bulls é menor".

Confiante, Alonso comentou ainda que largará no lado limpo da pista, o que pode lhe favorecer. "Como a pole me escapou, acho melhor sair em terceiro do que em segundo, porque largar do lado sujo seria muito difícil", avaliou o espanhol da Ferrari.