Alonso diz que vitória não muda situação ruim da Ferrari

KUALA LUMPUR - A surpreendente vitória no GP da Malásia, realizado neste domingo no circuito de Sepang, foi comemorada por Fernando Alonso, mas não vai esconder os problemas da Ferrari. De acordo com o piloto espanhol, o resultado não muda a situação da equipe no campeonato. Assim, ele admitiu que a escuderia precisa melhorar seu carro para lutar por triunfos em condições normais.

"Acho que não muda nada, para ser honesto. Estamos em uma posição que não queremos, estamos lutando para entrar no Q3 e, em seguida, lutando para marcar alguns pontos. Queremos lutar por pole positions, vitórias, mas nas duas primeiras corridas não encontramos nosso ritmo", disse.

Neste domingo, Alonso largou da oitava colocação, mas se aproveitou das condições adversas em um corrida disputada sob clima instável e de um erro no final do mexicano Sergio Pérez para vencer. Por isso, ele admitiu que não esperava ganhar o GP da Malásia.

"Uma grande surpresa hoje com a vitória. Nós não fomos competitivos na Austrália, nós não éramos competitivos aqui e nossa meta para estas primeira corridas era marcar tantos pontos quanto possível. Mas hoje fizemos 25 por isso é um resultado inacreditável, um grande trabalho da equipe e na pista. Acho que maximizamos o potencial que temos em nossas mãos neste momento. Bom treino de classificação de ontem, entrando no Q3 e, em seguida, nos mantemos calmos hoje em condições extremas, com muita água na pista", disse o espanhol.

Apesar disso, Alonso avaliou que conseguiu atingir o seu objetivo nas duas primeiras provas da temporada 2012 da Fórmula 1. Agora, espera que o carro da Ferrari apresente evoluções para as próximas corridas. "Como eu disse antes, o objetivo era não perder muitos pontos para os líderes. Acho que fizemos um trabalho melhor do que isso, nós não perdemos qualquer ponto para os líderes, então esta é a notícia positiva sobre essas duas primeiras corridas, mas antes de ir para a China, Bahrein, Barcelona, há uma monte de coisas que temos que fazer para melhorar o carro", disse o líder do Mundial de Pilotos, com 35 pontos.