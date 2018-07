Alonso domina penúltimo dia de testes em Barcelona

A segunda e terceira colocações também foram mantidas com os tempos da manhã. Depois de ser apenas o nono colocado na última quarta-feira, Nico Hulkenberg, da Sauber, demonstrou evolução nesta quinta e terminou o dia logo atrás de Alonso, com o tempo de 1min22s160. Completando os três primeiros, apareceu Romain Grosjean, que pilotou sua Lotus pela primeira vez na semana e marcou 1min22s188.

Para terminar o dia na frente, Alonso contou com um ótimo desempenho na parte da manhã, já que à tarde as equipes preferiram simular situações de corrida e poucos pilotos conseguiram melhorar seus tempos. Os problemas da última quarta no escapamento de sua Ferrari foram resolvidos e o espanhol, que não participou da primeira semana de testes do ano, em Jerez de la Frontera, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, se despediu dos testes em Barcelona na frente. Na sexta-feira, o brasileiro Felipe Massa assumirá seu lugar e vai à pista pela equipe italiana.

Concorrentes diretos de Alonso na briga pelas primeiras posições do Mundial de 2012, Jenson Button e Mark Webber foram mal e terminaram, respectivamente, em sétimo e nono lugares. O inglês da McLaren fechou o dia quase um segundo atrás do melhor tempo, anotando 1min22s840, enquanto o australiano da Red Bull foi ainda pior e cravou 1min23s024

A quinta-feira ainda marcou a volta de Adrian Sutil a um carro de Fórmula 1 desde que foi afastado no fim de 2011 por agredir um dos donos da Lotus em uma boate na China. O piloto briga pela última vaga restante para esta temporada, na Force India, com o francês Jules Bianchi. O desempenho dos dois nos testes deve definir quem pilotará pela equipe.

Os testes em Barcelona terminam nesta sexta-feira no circuito da Catalunha. Além de Felipe Massa, Luiz Razia, da Caterham, pode ir à pista, mas a equipe ainda não confirmou. A primeira prova do Mundial deste ano está marcada para o dia 17 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação do primeiro dia de testes em Barcelona:

1.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min21s875

2.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min22s160

3.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min22s188

4.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min22s611

5.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s675

6.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min22s826

7.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min22s840

8.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min22s877

9.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min23s024

10.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min23s366

11.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min25s690

12.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min26s177