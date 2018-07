Alonso é punido por atrapalhar passagem de Hamilton no GP do Japão

O piloto espanhol Fernando Alonso terminou o GP do Japão de Fórmula 1 na 11ª colocação, neste domingo. Se não somou pontos no campeonato, o piloto da McLaren acabou acumulando pontuação em sua Super Licença como punição por ter atrapalhado Lewis Hamilton nas voltas finais no Circuito de Suzuka.

+ Hamilton vê vantagem 'inacreditável' sobre Vettel e elogia Verstappen

Alonso levou uma advertência dos comissários da prova e ainda foi punido com dois pontos em sua carteira. Pelas regras da F-1, o piloto é suspenso por uma etapa quando atinge 12 pontos num período de doze meses. Foi a primeira advertência sofrida pelo piloto da McLaren neste ano.

Na prática, a punição não deve causar maiores consequências para o bicampeão mundial, que manteve a 11ª posição na corrida japonesa. Alonso foi punido porque impediu a passagem de Hamilton quando disputava com Felipe Massa o 10º posto na prova. Retardatário, o espanhol havia recebido avisos para permitir a passagem do líder da prova em seu próprio painel e também através das bandeiras azuis ao longo do traçado.

+ Hamilton vence GP do Japão e pode levar campeonato antecipadamente

Ele acabou levando mais de uma volta para deixar Hamilton passar, somente na 52ª volta. A demora quase prejudicou o inglês na corrida porque permitiu a aproximação do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Hamilton, que chegou a ter cinco segundos de vantagem sobre o rival, terminou a prova com somente 1,2 segundo de frente sobre o jovem piloto.