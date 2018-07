Alonso elogia cores da nova McLaren, mas evita empolgação com performance

O espanhol Fernando Alonso não poupou elogios ao novo carro da McLaren, lançado oficialmente nesta sexta-feira. O piloto ficou satisfeito com as cores laranja e preta do modelo MCL32, porém fez questão de amenizar as altas expectativas dos fãs. Para o bicampeão da Fórmula 1, ainda não deve ser desta vez que a equipe recuperará seus melhores momentos na categoria.

"Muito bom ver as cores da McLaren. É, com certeza, o carro mais bonito que já pilotei nos últimos 16 anos", declarou o espanhol. A cor laranja faz referência às origens do time britânico, que não usava essa cor nas corridas desde 1971. Também marca o início dos modelos MCL32, que desbancou o MP4 que predominou nos últimos anos.

Se esbanjou empolgação quanto à aparência do carro, Alonso foi contido quanto ao rendimento, mesmo ainda sem testar o monoposto. "Nós ainda acreditamos que o início da temporada será um desafio. Não podemos ignorar o fato de que estamos vindo de um grande passo atrás em comparação aos favoritos", ponderou o piloto espanhol.

Ele avalia que a McLaren só deve exibir melhor performance a partir da segunda metade do campeonato. "Eu gostaria de pensar que temos o segundo semestre do ano como alvo para começar a mostrar que subimos alguns degraus importantes", disse Alonso. "Nosso maior objetivo é mostrar algo respeitável neste ano. E eu gostaria de pensar que somos capazes disso", afirmou.

A McLaren tenta se estabelecer no Mundial de Fórmula 1 desde que retomou a parceria com a Honda em 2015. Naquele ano, a equipe terminou a temporada num decepcionante nono lugar no Mundial de Construtores. E, no ano passado, ficou na sexta colocação geral.