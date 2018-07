Alonso elogia evolução do carro da McLaren para a Fórmula Indy

O piloto espanhol Fernando Alonso, que largará na quinta colocação na 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, disse, neste domingo, estar satisfeito com a mudança de motor feita pela sua equipe, McLaren Andretti, mas reconheceu que ainda faltam detalhes que melhorar.

"Foi incrível o trabalho que a equipe fez em pouco tempo, mas acredito que ainda teremos que melhorar alguns aspectos do carro", disse Alonso, ao encerrar sua participação no treino de classificação, conhecido como 'Fast Nine'.

Alonso conseguiu o melhor tempo nos treinos da manhã e fechou com uma velocidade média de 372,2 Km/h.

"Foi um bom dia, me senti bem nos treinos de classificação e foi bem melhor que no primeiro dia", afirmou o espanhol, bicampeão de Formula 1, que faz a sua estreia na Indy.

Ele disse que estava confortável com a atmosfera durante toda fase de treinamentos e classificação, o que lhe permitiu aprender e se adaptar rapidamente às condições da pista.

"Obviamente, tudo o que fizemos até agora foi sem o público e no próximo domingo o palco será o mesmo, mas com um ambiente completamente diferente, quando as arquibancadas estarão lotadas de fãs. Tenho certeza que as emoções serão diferentes".