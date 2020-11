Alonso elogia jovens da Fórmula 1 e diz: 'Russell é quem me surpreende a cada fim de semana'

A poucos meses de voltar à Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso fez uma série de elogios aos pilotos da nova geração. Em entrevista durante o fim de semana do GP da Emília Romagna, em Ímola, o asturiano valorizou principalmente o inglês George Russell, da Williams.

Perguntado sobre quem seria o piloto mais jovem com melhor desempenho, Alonso não pestanejou. De acordo com o bicampeão mundial, o piloto da escuderia britânica tem surpreendido a cada corrida.

"Entendo que entre todos, George Russell é quem me surpreende a cada fim de semana. O modo como está dirigindo a Williams e sem erros. Estou verdadeiramente surpreso por sua velocidade natural. Então, se devo dizer um nome, Russell para o futuro é o meu escolhido", avaliou Alonso.

Na mesma corrida, em Ímola, Russell cometeu um dos poucos erros desta temporada, ao perder o controle do veículo enquanto aquecia os pneus e acabou se chocando contra o muro.

Bicampeão mundial de Fórmula 1 (2005 e 2006), Fernando Alonso voltará à categoria máxima do automobilismo em 2021, quando assumirá o cockpit da Renault, futura Alpine. O asturiano exaltou a preparação dos jovens pilotos.

"Agora há pilotos muito talentosos na Fórmula 1 e todos tiveram boa preparação, com academias de pilotos que desenvolvem rendimento e talento. Foram auxiliados desde cedo e, agora, estão fazendo seu trabalho", disse Alonso.

Também na última semana, a Williams confirmou a permanência de sua dupla de pilotos para a temporada de 2021. Russell, que é piloto da academia da Mercedes, terá novamente como companheiro o canadense Nicholas Latifi.

Devido à novela da renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes, muito se especulou sobre a possibilidade do jovem de 22 anos assumir a posição do hexacampeão mundial.

Russell vai em busca de seu primeiro ponto no GP da Turquia, que acontece em Istambul no próximo domingo, dia 15 de novembro.