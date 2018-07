Alonso esquece Vettel e diz lutar contra projetista

"Neste momento, não estamos lutando apenas contra Sebastian. Estamos também enfrentando Newey. A equipe terminou em primeiro ou segundo nas últimas quatro corridas", disse Alonso, ao ressaltar a superioridade técnica da Red Bull, em detrimento ao desempenho individual de Vettel.

"Quando tínhamos um carro em condições parecidas, era possível lutar contra Vettel. E ficamos na frente até. Mas agora estamos lutando contra Newey. E, neste momento, não estamos conseguindo alcançá-lo", comentou o piloto da Ferrari.

Apesar da dificuldade em acompanhar o ritmo da Red Bull, que largará na primeira fila neste domingo, Alonso não perdeu as esperanças de superar os rivais neste GP da Índia. "Não estou preocupado [com a pole de Vettel] ou desmotivado porque sei como as coisas podem mudar rapidamente e aquela alegria de sábado pode se tornar tristeza no domingo".

O espanhol não escondeu que vai torcer por um vacilo dos rivais para brigar pela vitória no domingo. "Amanhã nós precisamos ultrapassar os carros da McLaren o mais cedo possível para colocar pressão na Red Bull. E aí vamos esperar por um pequeno erro, um problema no pitstop, no carro ou qualquer outra coisa", afirmou.