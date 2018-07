Alonso está confiante para 'prova especial' em Cingapura

Na vice-liderança do Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso segue esperançoso de que pode alcançar Sebastian Vettel, hoje com 53 pontos de vantagem sobre o espanhol. E o piloto da Ferrari exibiu confiança nesta quarta-feira de que poderá iniciar uma grande reação a partir deste domingo, quando ocorrerá o GP de Cingapura, palco da 13.ª etapa do campeonato deste ano.

Alonso admite que a prova asiática é muito dura para os pilotos, mas disse gostar do circuito Marina Bay e aposta que poderá melhorar o resultado obtido em 2012, quando terminou na terceira colocação, após ter largado do quinto lugar do grid.

"É uma corrida muito exigente do ponto de vista físico e também mental, porque, como ocorre à noite, muda seus ritmo um pouco no final de semana. É uma corrida muito especial, sem espaço para erros, mas é uma pista que eu gosto e onde geralmente vou muito bem, tendo conquistado quatro pódios em cinco corridas. Então, de novo neste ano, vou encarar o fim de semana com um espírito positivo, com grande confiança de que posso ir bem novamente", ressaltou Alonso.

O espanhol, entretanto, alerta que o GP de Cingapura reserva algumas armadilhas aos pilotos, que precisam manter a concentração o tempo todo em uma corrida que chega ao limite de duas horas de duração. "Como um circuito de rua, é uma pista com fator de risco alto, então a possibilidade de cometer erro está sempre lá. Eu diria que o último setor, com as curvas 18 e 19 que passam sob uma arquibancada onde você pode facilmente cometer um erro, é o ponto mais crítico da pista, onde uma pequena perda de concentração pode encerrar sua corrida", completou.