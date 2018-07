Alonso exalta evolução de carro '2 segundos mais rápido'

Alonso ressaltou que o novo carro é bem superior ao que a Ferrari tinha no mesmo teste de pré-temporada realizado em Barcelona em 2012. "No ano passado corria com um

carro dois segundos mais lento", afirmou o espanhol, que naquela época viu a escuderia iniciar o Mundial com um modelo muito criticado e com desempenho inferior ao dos seus principais adversários do grid da F1.

O espanhol ainda reconheceu que não teve "nenhuma surpresa" ao guiar o F138 pela primeira vez, depois de ter ficado decepcionado com o desempenho do modelo de 2012. "Isso já é algo positivo, não como no ano passado, quando nós ficamos um pouco surpreendidos, e de forma negativa", lembrou.

O bicampeão mundial ressaltou que o novo carro da Ferrari é uma "evolução" em relação ao modelo utilizado no último GP do Brasil, prova que fechou a última temporada, quando a melhoria de desempenho em relação ao início de 2012 já era evidente. O fato faz Alonso mostrar confiança de que, agora, terá chances ainda maiores de voltar a ser campeão na F1, embora tenha lutado pelo título até a última prova em duas das últimas três temporadas.

"Se no ano passado começamos nossa preparação com um carro que era dois segundos mais lento e ainda assim conseguimos 13 pódios e disputamos o campeonato até a última corrida, agora, com uma base melhor, temos chances bem maiores de lutar pelo Mundial", ressaltou.

Vettel, por sua vez, se mostrou feliz com o desempenho do novo carro da Red Bull e qualificou os trabalhos desta terça como "outro dia decente" da escuderia nesta pré-temporada. E ele lembrou que o modelo de 2013 também está em um estágio superior ao do seu antecessor no mesmo período do ano passado. "Estamos bem satisfeitos com o nosso carro, mais equilibrado e confiável em relação a essa mesma época, em 2012", elogiou.