Alonso exalta largada e mantém otimismo no Mundial

"A melhor parte da corrida foi, obviamente, a largada. Trabalhamos muito nesta área e você pôde ver o resultado. Foi fantástico ver a torcida vibrando nas arquibancadas. Tentei fazer o máximo, mantendo os pilotos mais rápidos atrás de mim por 20 voltas, mas, depois daquele momento, não havia nada a fazer", afirmou Alonso, que lamentou a queda de desempenho que sofreu depois de colocar pneus duros em sua Ferrari.

"Ao colocar os pneus duros, passei a ser dois e até três segundos mais lento que

Sebastian e Lewis (Hamilton)", acrescentou, para depois admitir a frustração por não ter conseguido acompanhar o ritmo dos seus adversários.

"Foi muito estressante vê-los preenchendo meus retrovisores o tempo inteiro, e tentamos ao máximo copiar ou antecipar o que eles faziam. Isso significa que eu passei metade da corrida com pneus duros, o que nos puniu fortemente e tornou a diferença maior do que é na realidade", analisou.

Em seguida, Alonso lembrou que no ano passado a Ferrari chegou a ser excluída do grupo de favoritos ao título e depois entrou na última prova do campeonato com o espanhol ostentando as maiores chances de ser campeão, apesar de Vettel ter triunfado. "Não vamos desistir nunca. No ano passado nos colocavam fora da disputa pelo título enquanto na etapa final éramos nós os virtuais campeões."

"Agora, vamos imediatamente para Mônaco, que é uma corrida especial no calendário. Tudo pode acontecer por lá. Claro, sabemos que a quantidade de força aerodinâmica necessária para esta pista é a maior do ano, mas foi o caso também ano passado e fomos competitivos. Definitivamente, não estou pensando em desistir do campeonato depois de cinco corridas. A diferença na classificação é muito grande, mas tudo ainda pode acontecer. Tenho certeza disso", encerrou.