Alonso exalta 'melhor treino do ano' após 3º lugar

"Eu acho que foi o melhor treino do ano em termos de performance. É verdade que o resultado foi melhor no Canadá, quando fui segundo mas estive mais longe da pole position do que estive hoje (sábado). Além do mais, estamos em um circuito que definitivamente encaixa com as características do nosso carro", afirmou Alonso.

O espanhol chegou a brigar pela primeira posição no treino deste sábado, mas acabou sucumbindo diante da superioridade da Red Bull. Para brigar com a equipe austríaca, Alonso apontou os pneus como fator fundamental para a prova em Silverstone.

"O desempenho dos pneus será muito importante amanhã (domingo), com pista seca ou molhada, o que pode ser uma emboscada aqui. Deveremos estar pronto para qualquer eventualidade. Será importante ter um bom início", avaliou.